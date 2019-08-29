شاهد.. سيناريو تخيلي يكشف كيف تحمي صواريخ "إس-300" سماء مصر

رغم أن مصر لم تعلن رسميا امتلاكها بطاريات الدفاع الجوي الروسية "إس-300 في إم" والتي تسمى بـ"أنتيي-2500"، إلا أن العديد من المصادر والصور أكدت حصول الجيش المصري عليها.

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وبناء على هذه المعلومات، يمكن القول أن حصول مصر على 4 بطاريات من صواريخ الدفاع الجوي الروسية، ووضعها في 4 مدن رئيسية وساحلية بالإضافة إلى العاصمة، سيغطي سماء مصر بالكامل ويحميها من أية ضربات معادية.

يمكن للجيش المصري وضع أنظمة الصواريخ في المدن الساحلية مثل بورسعيد والإسكندرية بالإضافة إلى القاهرة ومدينة أسوان نظرا لوجود السد العالي في أقصى جنوب مصر.

ووفقا للصورة المعروضة تمثل الدائرة الحمراء الرادار 9S15ME بمدى 500 كلم، أما الدائرة الصفراء تمثل الرادار 9S19ME و 9S32ME بمدى 400 كلم، والدائرة الخضراء تمثل الصاروخ 9M82MDE بمدى 300 كلم، أما الدائرة السوداء تمثل الصاروخ 9M82ME بمدى 250 كلم، والدائرة البيضاء تمثل الصاروخ 9M83ME بمدى 130 كلم.

ويظهر في الصورة أماكن متوقع وضع البطاريات فيها، ولكنها ليست مواقع التمركز الحقيقية، ولكن وضع هذه البطاريات بالقرب من البحر المتوسط يمثل أهمية كبيرة نظرا للصراع المتواجد حاليا في شرق المتوسط، ولكن هذه البطاريات متحركة ومن الصعب معرفة أماكن تمركزها.

وتستطيع "أنتي-2500" في آن واحد ضرب 24 هدفا جويا أو 16 صاروخا باليستيا تطير بسرعة تصل إلى 4500 متر في الثانية ومن مسافة 250 كيلومترا.

وتستخدم منظومة "أنتي – 2500" الروسية للدفاع الجوي لتدمير الطائرات الحديثة والواعدة التابعة للطيران التكتيكي والاستراتيجي، بما فيها تلك التي صنعت باستخدام تكنولوجيا التخفي (ستيلز) من الرادار، وكذلك لتدمير الصواريخ الباليستية متوسطة المدى والصواريخ التكتيكية قصيرة المدى والصواريخ المجنحة وطائرات الكشف الراداري والتوجيه وطائرات الاستطلاع وطائرات التشويش.

المصدر: RT