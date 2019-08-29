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مصر تكشف حقيقة ما يشاع عن تطعيم الطلاب بلقاحات تصيب بالعقم للحد من السكان

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مصر تكشف حقيقة ما يشاع عن تطعيم الطلاب بلقاحات تصيب بالعقم للحد من السكان
Reuters
علم مصر
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أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية حول تجريع وزارة الصحة طلاب المدارس تطعيمات تسبب العقم للحد من الزيادة السكانية، "غير صحيح".

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وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله عن قيام الوزارة بتجريع طلاب المدارس تطعيمات تسبب العقم للحد من الزيادة السكانية، مشددة على مطابقة كافة التطعيمات بالمدارس للمعايير الدولية والأخلاقية وعدم تسببها في أي أمراض سواء العقم أو غيره.

ولفتت الوزارة إلى حرص الوزارة كل الحرص على سلامة الطلاب، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين الطلاب وأولياء الأمور.

المصدر: RT

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