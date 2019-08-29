رئيس حكومة يمنية سابق يصف القيادة اليمنية بأنها "شرعية مهترئة"

غرّد رئيس الحكومة اليمنية الأسبق خالد بحاح معلنا موقفا لافتا من الأحداث الجارية في عدن، مشيرا إلى أن ما وصفها بـ"قوى الشر"، تسعى اليوم لاجتياحها باسم "الشرعية المهترئة الإخونجية".

وعدّد بحاح الذي تولى منصب نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئاسة الحكومة عامي 2015 - 2016، المراحل التي مرت بها مدينة عدن بدءا من حرب عام 1994 التي أشعلها علي سالم البيض للانفصال، والتي قال بشأنها رئيس الحكومة اليمنية الأسبق إنها كانت اجتياحا لـ"عدن الجنوب.. باسم الشرعية الوحدوية القبلية".

إنها عدن الجنوب لمن لا يعرفها



تم إجتياها في ١٩٩٤م بأسم الشرعية الوحدوية القبلية



وتم إجتياها في ٢٠١٥م بأسم الشرعية الثورية الحوثية



واليوم تسعى قوى الشر إجتياها بأسم الشرعية المهترئة الإخونجية..



اتقوا الله في أنفسكم، عدن والجنوب بعيد عنكم ما حييتم إلا بالعدل والمساواة.#بحاح — Khaled Bahah خالد بحاح (@KhaledBahah) August 28, 2019

المصدر: "تويتر"