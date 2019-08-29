 
مباشر

رئيس حكومة يمنية سابق يصف القيادة اليمنية بأنها "شرعية مهترئة"

أخبار العالم العربي

رئيس حكومة يمنية سابق يصف القيادة اليمنية بأنها
Reuters
خالد بحاح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mbrw

غرّد رئيس الحكومة اليمنية الأسبق خالد بحاح معلنا موقفا لافتا من الأحداث الجارية في عدن، مشيرا إلى أن ما وصفها بـ"قوى الشر"، تسعى اليوم لاجتياحها باسم "الشرعية المهترئة الإخونجية".

وعدّد بحاح الذي تولى منصب نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئاسة الحكومة عامي 2015 - 2016، المراحل التي مرت بها مدينة عدن بدءا من حرب عام 1994 التي أشعلها علي سالم البيض للانفصال، والتي قال بشأنها رئيس الحكومة اليمنية الأسبق إنها كانت اجتياحا لـ"عدن الجنوب.. باسم الشرعية الوحدوية القبلية".

المصدر: "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مهرجان التراشق بالطماطم في إسبانيا