السعودية تعترف بسقوط قذيفة معادية على مطار أبها الدولي

اعترف تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، بسقوط قذيفة معادية على مطار أبها الدولي مساء الأربعاء، دون أن يسفر ذلك عن وقوع ضحايا بين المسافرين.

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وأوضح المالكي أنه يجري متابعة الحادث الذي وقع عند الساعة 23:35 من مساء الأربعاء 28 أغسطس، وأنه لا توجد أي إصابات حتى نشر هذا البيان.

وأضاف: "المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، إذ أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز)؛ وهو ما يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف المدنيين الذين يجب يعنوا بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب".

وبيّن المالكي أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية، وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت "استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية الإرهابية، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القراران (2216)، و(2231).

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف أمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللاأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين.

المصدر: "سبق"