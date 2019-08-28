ظهرت صورة فضائية جديدة القصر الرئاسي في مصر المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو قصر العمل الرسمي لرئاسة الجمهورية،الذي يستقبل فيه الرئيس الوفود الرسمية.

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وظهر من خلال الصورة طريق على شكل "مفتاح الحياة" المشهور لدى الفراعنة، يؤدي إلى القصر.

وتقع العاصمة الجديدة بين إقليم القاهرة الكبرى وإقليم قناة السويس، بالقرب من الطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة/ السويس، ويخطط لكي تكون المنطقة مقرا لمجلس النواب والرئاسة والوزارات الرئيسية، وكذلك السفارات الأجنبية، ويتضمن المشروع أيضا متنزها رئيسيا ومطارا دوليا، ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 170 ألف فدان.

وسيبلغ عدد سكان العاصمة الجديدة عند اكتمال نموها 6.5 مليون نسمة، وفرص العمل المتولدة فيها حوالي 2 مليون فرصة عمل.

المصدر: وكالات