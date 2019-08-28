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تركيا تلغي تسهيلات الحصول على التأشيرة للجزائريين

أخبار العالم العربي

تركيا تلغي تسهيلات الحصول على التأشيرة للجزائريين
Reuters MS/FW1/Global Pixdesk
إشهار للخطوط الجوية التركية في مطار إسطنبول
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ألغت السلطات التركية ما منحته سابقا من تسهيلات في التأشيرات الإلكترونية من فئة معينة لشريحة واسعة من الجزائريين، ما يعني العودة للعمل بنظام التأشيرة التقليدية.

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وأفاد بيان للـ "الخطوط الجوية التركية" أن قرار الإلغاء، الذي سيكون ساريا ابتداء من 1 أكتوبر، مس التأشيرة من فئة C1 الممنوحة للسياح أو رجال الأعمال الجزائريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 سنة.

وكانت تأشيرة C1 تمنح لهذه الفئة من المواطنين الجزائريين عبر الإنترنت بعد تقديم جواز السفر وصورة شمسية فقط.

في المقابل، أكد البيان استمرار العمل بتأشيرات B1 المتاحة عبر الأنترنت للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ولا تزيد على 35 سنة، بشروط من بينها الحيازة على تأشيرة "شنغن" أو تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية أو الإقامة فيها.

ورجحت وسائل إعلام جزائرية أن يكون هذا الإجراء نتيجة لتزايد أعداد المهاجرين الموجودين في تركيا بصفة غير قانونية، حيث يتخذون من هذا البلد نقطة عبور لدخول بلدان أوروبا.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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