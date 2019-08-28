ألغت السلطات التركية ما منحته سابقا من تسهيلات في التأشيرات الإلكترونية من فئة معينة لشريحة واسعة من الجزائريين، ما يعني العودة للعمل بنظام التأشيرة التقليدية.

إقرأ المزيد

وأفاد بيان للـ "الخطوط الجوية التركية" أن قرار الإلغاء، الذي سيكون ساريا ابتداء من 1 أكتوبر، مس التأشيرة من فئة C1 الممنوحة للسياح أو رجال الأعمال الجزائريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 سنة.

وكانت تأشيرة C1 تمنح لهذه الفئة من المواطنين الجزائريين عبر الإنترنت بعد تقديم جواز السفر وصورة شمسية فقط.

في المقابل، أكد البيان استمرار العمل بتأشيرات B1 المتاحة عبر الأنترنت للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ولا تزيد على 35 سنة، بشروط من بينها الحيازة على تأشيرة "شنغن" أو تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية أو الإقامة فيها.

ورجحت وسائل إعلام جزائرية أن يكون هذا الإجراء نتيجة لتزايد أعداد المهاجرين الموجودين في تركيا بصفة غير قانونية، حيث يتخذون من هذا البلد نقطة عبور لدخول بلدان أوروبا.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية