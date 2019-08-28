تقرير إحصائي يكشف عن عدد النساء مقارنة بالرجال في إمارة دبي

أظهر تقرير لمركز دبي للإحصاء أن النساء الإماراتيات يشكلن 50.5% من إجمالي السكان القاطنين في إمارة دبي بنهاية عام 2018، منهن 29.9% في فئة الشباب ممن تتراوح أعمارهن بين 15 و30 عاما.

وكشف التقرير بأن 12.2% من النساء الإماراتيات العاملات القاطنات بإمارة دبي يشغلن وظائف عليا ضمن فئات كبار الموظفين والمديرين، وأن 37% منهن يعملن في مهن تخصصية، في حين بلغت نسبة العاملين في المهن التخصصية من الذكور الإماراتيين 16.2%.

وأفاد التقرير بارتفاع نسبة الإماراتيات الحاصلات على مؤهل البكالوريوس في عام 2018 بالمقارنة مع الذكور الإماراتيين بمقدار 4.1 نقاط مئوية.

وأشارت البيانات الواردة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية ووزارة التربية والتعليم للمركز بأن هناك زيادة بنسبة الطالبات الإماراتيات المسجلات في مؤسسات التعليم العالي بإمارة دبي مقارنة مع الطلبة الذكور، حيث بلغت نسبتهن 52.5% من إجمالي الطلبة المسجلين خلال العام الدراسي 2017 /‏2018.

المصدر: البيان