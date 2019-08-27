الأمم المتحدة: طرفا النزاع اليمني أبلغا المبعوث الأممي بوجهات نظرهما بشأن تطبيق اتفاق الحديدة

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الحكومة اليمنية والحوثيين أرسلا لمبعوث الأمين العام الخاص لليمن، مارتن غريفيث، وجهات نظرهما على مقترحه بشأن تطبيق اتفاق الحديدة.

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وبحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، فقد أكد غريفيث أنه تلقى ردا رسميا من أحد الطرفين، فيما يتطلع إلى تلقي الرد الرسمي من الجانب الآخر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكر دوجاريك بأنه "تم تقديم المقترح إلى الجانبين في مطلع أغسطس للنظر فيه، بهدف توليد الزخم المطلوب لتطبيق الخطوات المهمة والأساسية في الاتفاق، والسماح للطرفين بالدخول في عملية سياسية أوسع والتوصل إلى تسوية سياسية متفاوض عليها للصراع".

وتوصل الحوثيون والحكومة اليمنية إلى اتفاق الحديدة في إطار اتفاق ستوكهولم في ديسمبر عام 2018. وينص هذا الاتفاق على الوقف الفوري لإطلاق النار وإعادة الانتشار المشترك من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وكذلك مدينة الحديدة.

وتتبادل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) الاتهامات بانتهاك اتفاق ستوكهولم.

المصدر: موقع الأمم المتحدة