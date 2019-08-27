 
مباشر

الأمم المتحدة: طرفا النزاع اليمني أبلغا المبعوث الأممي بوجهات نظرهما بشأن تطبيق اتفاق الحديدة

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة: طرفا النزاع اليمني أبلغا المبعوث الأممي بوجهات نظرهما بشأن تطبيق اتفاق الحديدة
un.org
فرق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في ميناء الحديدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mbkj

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الحكومة اليمنية والحوثيين أرسلا لمبعوث الأمين العام الخاص لليمن، مارتن غريفيث، وجهات نظرهما على مقترحه بشأن تطبيق اتفاق الحديدة.

إقرأ المزيد
اليمن.. المبعوث الأممي يناقش مع زعيم الحوثيين تنفيذ اتفاق الحديدة وتبادل الأسرى
اليمن.. المبعوث الأممي يناقش مع زعيم الحوثيين تنفيذ اتفاق الحديدة وتبادل الأسرى

وبحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، فقد أكد غريفيث أنه تلقى ردا رسميا من أحد الطرفين، فيما يتطلع إلى تلقي الرد الرسمي من الجانب الآخر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكر دوجاريك بأنه "تم تقديم المقترح إلى الجانبين في مطلع أغسطس للنظر فيه، بهدف توليد الزخم المطلوب لتطبيق الخطوات المهمة والأساسية في الاتفاق، والسماح للطرفين بالدخول في عملية سياسية أوسع والتوصل إلى تسوية سياسية متفاوض عليها للصراع".

وتوصل الحوثيون والحكومة اليمنية إلى اتفاق الحديدة في إطار اتفاق ستوكهولم في ديسمبر عام 2018. وينص هذا الاتفاق على الوقف الفوري لإطلاق النار وإعادة الانتشار المشترك من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وكذلك مدينة الحديدة.

وتتبادل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) الاتهامات بانتهاك اتفاق ستوكهولم.

المصدر: موقع الأمم المتحدة

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

غير القبلات.. إليك أبرز المواقف اللافتة لزعماء G7