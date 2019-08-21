التقى زعيم جماعة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، اليوم الأربعاء، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث.

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وقال المتحدث باسم "أنصار الله" الحوثية ورئيس وفدها المفاوض، محمد عبد السلام، في بيان على حسابه بموقع "تلغرام"، إنه جرت خلال اللقاء مناقشة الجمود الذي يعاني منه المبعوث الأممي في جولاته المتكررة وغير المنتجة، والتي لم يعد بها جديد يذكر غير إعادة تدوير في الزوايا الضيقة​​​.

وأضاف أنه ذكر بموقف الحوثيين السابق الذي استجابت فيه الجماعة لمبادرته حول إجراء عملية جزئية لتبادل الأسرى والمعتقلين، إضافة إلى المطالبة الصريحة والمستمرة لاستكمال اتفاق السويد، خاصة المتعلق باتفاق الحديدة بعد تنفيذ إعادة الانتشار من طرف واحد، وكذلك التفاهمات الاقتصادية وتوحيد الإيرادات، لا سيما في ظل الوضع الإنساني المتفاقم والمخاطر المتعددة.

وأشار في بيانه إلى أنه تم تنبيه المبعوث الأممي إلى أهمية أن يلحظ المستوى المطلوب من الحياد.

ﺇﻟﺘﻘﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ / ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍلاربعاء 20 ذي الحجة 1440 للهجرة الموافق 21 - 8 - 2019م ﺑﺎﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷ‌ﻣﻤﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﺎﺭﺗﻦ ﻗﺮﻳﻔﻴﺚ .

كما تم تنبيهه الى ....https://t.co/z3aXmMuUOe — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) 21 августа 2019 г.

ووصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الأربعاء، إلى العاصمة صنعاء، لاستئناف مساعيه لتطبيق اتفاق السويد الذي توصل له الفرقاء اليمنيون نهاية العام 2018.

وكان غريفيث قد قال في إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن الثلاثاء، إنه قدم اقتراحا للحكومة اليمنية والحوثيين لإحراز مزيد من التقدم في تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة، مشيرا إلى أنه يتوقع ردا رسميا نهائيا من الطرفين، بحلول الخامس والعشرين من أغسطس 2019.

جدير بالذكر أن تطبيق اتفاق السويد للسلام بين الجانبين تعثر وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقتله.

المصدر: وكالات + "تويتر"