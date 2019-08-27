نفى المتحدث باسم "كتلة ائتلاف دولة القانون" العراقية، ما جاء في أحد التقارير الإعلامية التي تشير إلى تحكم النائب، كاظم فنجان الحمامي، باستثمارات في مصر تصل إلى 30 مليار دولار.

وقال بهاء الدين النوري، الناطق باسم الكتلة التي يرأسها، نوري المالكي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "تقريرا ادعى فيه من أطلقه، امتلاك النائب كاظم الحمامي لاستثمارات في مصر تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار، في حين تؤكد التقارير الرسمية المصرية أن مجموع الاستثمارات الخارجية فيها من كل دول العالم يبلغ ثلاثة مليارات فقط".

وأضاف أن ذلك يؤكد زيف الادعاءات التي تطلق ضد النائب كاظم الحمامي.

ودعا المؤسسات الإعلامية ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية قبل نشر أي خبر، كما دعا "الجمهور الواعي إلى عدم الإنصات إلى أكاذيب وادعاءات خيالية".

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت تقريرا، يشير إلى استثمارات كبيرة يديرها الحمامي في مصر تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار.

المصدر: شبكة "رووداو"