"ملهم الحوثيين" في قبضة أمن مأرب (صور)

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب اليمنية القبض على القيادي الحوثي، يحيى بن حسين الديلمي، في إحدى النقاط الأمنية المؤدية إلى العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفاد مصدر أمني لصحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الثلاثاء، بأن الديلمي اعتقل خلال عودته من خارج اليمن بوثائق سفر مزورة، مشيرة إلى أنه يخضع للتحقيق من قبل جهات أمنية.

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وقال المصدر إن "هناك عشرات من القيادات الحوثية تتعمد التنقل داخل اليمن بوثائق مزورة".

ولفت إلى أن "القيادي الحوثي الديلمي متهم بإثارة النعرات الطائفية والتحريض على قتل الشعب اليمني في المساجد، وتجنيد الأطفال والإساءة للدولة والتشجيع على الفتنة، إضافة إلى دوره في التخابر لصالح إيران والعمل مع التنظيمات والجماعات الإرهابية ومشاركته في اقتحام صنعاء ونهب وتدمير مؤسسات الدولة".

وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن "وسائل إعلامية يمنية كشفت في تقاريرها، عن دور الديلمي في الانقلاب على الحكومة أثناء حرب دماج وعمران عام 2014، وما صدر عنه من فتاوى وخطب تصنف كل من يعارض الحوثيين ويواجههم في عمران وصعدة وصنعاء بأنه ملحد، وهو ما دفع المليشيات إلى إصدار بيان تدافع عنه وتصفه بأنه ملهم وعلم من أعلام نصرتها".

ويرى مراقبون يمنيون أن اعتقال الديلمي يعد ضربة للحوثيين.

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب اليوم الأحد القبض على قيادي في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت مصادر أمنية في مأرب أنه تم القبض على القيادي الحوثي يحيى بن حسين الديلمي في إحدى النقاط المنتشرة على الطريق المؤدي إلى صنعاء. pic.twitter.com/lK48Utx6Nb — الشيخ جمال المعمري (@qmaalalmamary2) 25 августа 2019 г.

نحمل حزب الاصلاح أي أذى يتعرض له العلامة يحيى بن حسين الديلمي ورفيقه الأستاذ فؤاد فاخر#الحرية -للعلامة- الديلمي# pic.twitter.com/t0W3ALtf1H — Mohammed Alqadhi88 (@MAlqadhi88) 26 августа 2019 г.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية