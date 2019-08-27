 
مباشر

"ملهم الحوثيين" في قبضة أمن مأرب (صور)

أخبار العالم العربي

Reuters / Anees Mahyoub
عناصر من قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mbik

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب اليمنية القبض على القيادي الحوثي، يحيى بن حسين الديلمي، في إحدى النقاط الأمنية المؤدية إلى العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفاد مصدر أمني لصحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الثلاثاء، بأن الديلمي اعتقل خلال عودته من خارج اليمن بوثائق سفر مزورة، مشيرة إلى أنه يخضع للتحقيق من قبل جهات أمنية.

إقرأ المزيد
التحالف: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا من محافظة عمران وسقط في صعدة
التحالف: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا من محافظة عمران وسقط في صعدة

وقال المصدر إن "هناك عشرات من القيادات الحوثية تتعمد التنقل داخل اليمن بوثائق مزورة".

ولفت إلى أن "القيادي الحوثي الديلمي متهم بإثارة النعرات الطائفية والتحريض على قتل الشعب اليمني في المساجد، وتجنيد الأطفال والإساءة للدولة والتشجيع على الفتنة، إضافة إلى دوره في التخابر لصالح إيران والعمل مع التنظيمات والجماعات الإرهابية ومشاركته في اقتحام صنعاء ونهب وتدمير مؤسسات الدولة".

وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن "وسائل إعلامية يمنية كشفت في تقاريرها، عن دور الديلمي في الانقلاب على الحكومة أثناء حرب دماج وعمران عام 2014، وما صدر عنه من فتاوى وخطب تصنف كل من يعارض الحوثيين ويواجههم في عمران وصعدة وصنعاء بأنه ملحد، وهو ما دفع المليشيات إلى إصدار بيان تدافع عنه وتصفه بأنه ملهم وعلم من أعلام نصرتها".

ويرى مراقبون يمنيون أن اعتقال الديلمي يعد ضربة للحوثيين.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد الجدل حولها.. عارضة أزياء عراقية توضح حقيقة جلسة التصوير في جامع