التحالف: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا من محافظة عمران وسقط في صعدة

صرح المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، بأن الحوثيين أطلقوا، مساء اليوم الثلاثاء، صاروخا باليستيا من مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

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وأضاف تركي المالكي أن جماعة "أنصار الله" الحوثية استخدمت الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، مشيرا إلى أن الصاروخ سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العربي، استمرار الحوثيين بانتهاك القانون الدولي الإنساني وإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية ما يهدد حياة العشرات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

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قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": المليشيا الحوثية الإرهابية تطلق صاروخاً بالستياً من محافظة (عمران/مديرية حرف سفيان) وسقوطه في محافظة (صعده).https://t.co/ATc2gRYHPA#واسpic.twitter.com/HpfNMrwPu6 — واس (@spagov) 27 августа 2019 г.

إلى ذلك، قال موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن قوات الجيش مسنودة بالتحالف، أحرزت يوم الاثنين، تقدما جديدا في جبهة كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وأوضح أن الجيش تمكن من تحرير عدد من التباب، في محيط مركز مديرية كتاف، عقب هجوم شنه على مواقع تمركز للحوثيين، مشيرا إلى أن تقدم القوات اليمنية تزامن مع قصف مقاتلات التحالف لمواقع وتعزيزات لجماعة "أنصار الله" القادمة إلى منطقة المواجهات.

وبين الموقع التابع لوزارة الدفاع، أن الهجوم والقصف الجوي أسفرا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لهم.

المصدر: واس