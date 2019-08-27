مصر.. إحالة متهم بـ "خلية الوراق" لمفتي الجمهورية

قررت جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق المتهم عادل خلف من أصل 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، للمفتي، لأخذ رأي الشرع فى إعدامه، وتحديد جلسة 26 أكتوبر للنطق بالحكم.

ووجه القضاء تهمة "استهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت".

كما وجهت له تهمة "حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية".

وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، قد قضت في 1 فبراير 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.

المصدر: "اليوم السابع"