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حمدوك سيعلن تشكيلة حكومته غدا الأربعاء

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حمدوك سيعلن تشكيلة حكومته غدا الأربعاء
Reuters Mohamed Nureldin Abdallah
رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك
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أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم الثلاثاء، أنها سلمت رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، قائمة ترشيحاتها الوزارية، وأنه من المنتظر أن يعلن عن تشكيله لحكومته غدا الأربعاء.

وأوضحت "الحرية والتغيير" أنها حسمت أمر مرشحيها للحكومة الانتقالية بعد اجتماع استمر 19 ساعة، مشيرة إلى أنها اختارت مرشحين لـ 14 وزارة و4 مجالس.

وأدى حمدوك، الأربعاء الماضي، اليمين الدستورية رئيسا للوزراء، بعد اتفاق توصل إليه المجلس العسكري و"قوى الحرية والتغيير" لإدارة المرحلة الانتقالية.

المصدر: RT

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