قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في كلمة عقب أداء اليمين الدستورية لتسلم منصبه، إن التركة التي وجد السودان عليها "ثقيلة"، مؤكدا أن هناك قضايا لا يمكن المساومة عليها.

وذكر حمدوك أن هدف حكومته سيكون "بناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج ومعالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة حتى لا يعتمد السودان على الهبات"، مؤكدا أن "هناك قضايا في السودان لا يمكن المساومة بشأنها مثل معالجة الفقر ومجانية التعليم والصحة".

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وتعهد أن يكون "رئيس وزراء لجميع السودانيين"، مضيفا أنه وبالرغم من أن "التركة ثقيلة، لكن مع إجماع الشعب السوداني نستطيع العبور إلى بر الأمان".

وأكد حمدوك أن الأولوية "الأولى" لحكومته هي "إيقاف الحرب وتحقيق السلام"، بالإضافة إلى "بناء دولة القانون والعدل والعمل على بناء نظام ديمقراطي نحترم فيه الاختلافات".

وقد أدى حمدوك، في وقت سابق من يوم الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة السودانية الجديدة.

المصدر: سونا