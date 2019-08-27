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التحالف العربي يسقط طائرة مسيرة جديدة أطلقها الحوثيون

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يسقط طائرة مسيرة جديدة أطلقها الحوثيون
Reuters
تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف
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اعترض التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن، طائرة مسيرة أطلقتها جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيون).

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وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن، تركي المالكي، إنه تم اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وأسقطت الطائرة في المجال الجوي اليمني، في حين لم يعلن تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين عن شن أي هجمات جديدة بعد هجوم أمس الاثنين، الذي استهدف قاعدة الملك خالد بمنطقة خميس مشيط جنوبي السعودية بعدد من طائرات "صماد 3" المسيرة.

وتكرر في الفترة الأخيرة إعلان الحوثيين عن عمليات إطلاق  طائرات مسيرة تحمل متفجرات، لاستهداف المواقع الحيوية والقواعد العسكرية في السعودية، ليخرج في كل مرة التحالف العربي وينفي الواقعة، أو يؤكدها مع الإعلان عن إسقاط هذه الطائرات وتدميرها.

المصدر: رويترز 

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