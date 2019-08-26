الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة الملك خالد الجوية السعودية بطائرات مسيرة

أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن أن طيرانها نفذ هجوما "واسعا بطائرات مسيرة على قاعدة الملك خالد بمنطقة خميس مشيط جنوبي السعودية".

وقال متحدث باسم القوات، أن العملية التي استخدمت فيها طائرات "قاصف" المسيرة، "استهدفت منظومة الاتصالات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية وكانت الإصابة دقيقة". وأضاف أن استهداف القاعدة جاء "ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر وغاراته التي بلغت خلال الـ 12 ساعة الماضية 40 غارة جوية".

من جانبه، أعلن التحالف العربي، الذي تقوده الرياض في اليمن دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي ضد "أنصار الله"، إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من صنعاء باتجاه خميس مشيط.

المصدر: المسيرة + وسائل إعلام