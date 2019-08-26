المغرب يوقف إسرائيليا يشتبه بتزويره جوازات سفر

أوقفت السلطات المغربية إسرائيليا مشتبها بارتباطه بشبكة تزوير بطاقات هوية وجوازات سفر محلية، تم تفكيكها في أبريل الماضي، وفق ما ذكرته أجهزة الأمن بالمملكة.

وأصدرت المديرية العامة للأمن المغربي، يوم الاثنين، بيانا قالت فيه إن "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت، الجمعة، من توقيف مواطن أجنبي يحمل جواز سفر إسرائيليا، يبلغ من العمر 52 عاما".

#شبكة_تزوير_وثائق_الهوية



توقيف أجنبي يحمل جواز سفر إسرائيلي، يشتبه في ارتباطه بالشبكة الإجرامية المتورطة في تزوير سندات الهوية المغربية.

الأجنبي الموقوف مبحوث عنه أيضا بموجب #نشرة_حمراء صادرة عن #منظمة_الأنتربول في قضية قتل ومحاولة قتل متعدد. pic.twitter.com/mpZlNngkyZ — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) ٢٦ أغسطس ٢٠١٩

وأضافت أن التوقيف يأتي للاشتباه بارتباط الشخص المذكور"بالشبكة الإجرامية المتورطة في تزوير سندات الهوية وجوازات السفر المغربية، والتي تم تفكيكها في مارس الماضي، وذلك بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)".

وذكر البيان أن "المشتبه به تمكن من الحصول على بطاقة تعريف (هوية) وجواز سفر مغربيين باستخدام وثائق مزورة، مستفيدا من الطرق الاحتيالية التي كانت تعتمدها الشبكة الإجرامية".

وأوضح أن "عملية تنقيط الأجنبي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إنتربول، أوضحت أنه يشكل "موضوع بحث دولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول بتاريخ 17 يناير 2019، وذلك للاشتباه في تورطه في اقتراف جريمة قتل متعدد ومحاولة القتل العمد في إطار تصفية الحسابات بين شبكات الإجرام المنظم".

وأشار البيان إلى أن الموقوف تم الاحتفاظ به "تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر".

وفي آذار الماضي، أعلنت السلطات المغربية إلقاء القبض على 15 شخصا بمدينة الدار البيضاء، يشتبه في تورطهم بتزوير وثائق رسمية لفائدة إسرائيليين "من أصول غير مغربية" بقصد الحصول على الجنسية المغربية.

كما أوقف الأمن المغربي، مطلع أبريل الماضي، إسرائيليين اثنين بمدينة مراكش بشبهة تزوير وثائق إدارية وجوازات سفر.

المصدر: عرب 48