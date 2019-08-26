أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، على دعم طهران لحق العراق وسوريا ولبنان في الرد على الهجوم الإسرائيلي.

إقرأ المزيد

وقال ربيعي اليوم الاثنين إنه "على إسرائيل أن تتحمل مسؤولية أعمالها وأن تفهم العواقب المترتبة على هجماتها"، مضيفا أنه عليها التأكد أنها ستدفع ثمنا باهظا.

وشدد المتحدث على أن "للعراق وسوريا ولبنان حق الدفاع عن النفس"، وتابع: "ندعم أي رد من حزب الله اللبناني ودول المنطقة على الاعتداء الإسرائيلي.. وحزب الله يقرر بشكل مستقل، ولكننا ندعم أي رد دفاعي منه على المعتدين على لبنان".

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: "نعتقد أن العمليات العسكرية الإسرائيلية استعراض للاستهلاك الداخلي".

إقرأ المزيد

وفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، شنت إسرائيل 3 غارات جوية على موقع عسكري تابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان، قرب الحدود السورية.

وقالت مصادر محلية إنه سُمع دوي انفجارات في عدة مناطق من سهل البقاع، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات.

كما استهدفت طائرتان مسيرتان إسرائيليتان أمس الأحد قوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار بالعراق، مما أدى إلى مقتل كاظم علي محسن، مسؤول الدعم اللوجستي للواء 45 بالحشد الشعبي، وإصابة مقاتل من اللواء.

إقرأ المزيد

كذلك، استهدف الجيش الإسرائيلي يوم السبت الماضي مواقع قرب العاصمة السورية، وبالتحديد في قرية عقربا بريف دمشق الجنوبي.

وتعرضت سوريا منذ العامين الماضيين لسلسلة واسعة من الضربات التي نفذتها إسرائيل، بحجة أنها تستهدف القوات الإيرانية والجماعات التابعة لها الموجودة هناك.

المصدر: RT