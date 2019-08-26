المتحدث باسم الحوثيين: استهدفنا "موقعا مهما" في الرياض بطائرة مسيرة

نفذ الحوثيون، اليوم الاثنين، هجوما واسعا بعدد من طائرات "صماد 3" المسيرة، على هدف عسكري في العاصمة السعودية الرياض.

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وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع : "الطيران المسير نفذ هجوما واسعا بعدد من طائرات صماد 3 على هدف عسكري هام في الرياض، مؤكدا أن الإصابة مباشرة".

وأضاف بحسب تلفزيون "المسيرة" أن "هذه العملية تأتي في إطار توسيع دائرة الاستهداف وردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على شعبنا اليمني العظيم".

وجدد العميد يحيى سريع الدعوة "للمدنيين والشركات بالابتعاد الكامل عن المواقع العسكرية والحيوية، كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا".

وفي وقت سابق مساء يوم الأحد، نشرت وسائل إعلام سعودية ونشطاء، مقاطع فيديو وثقت اعتراض الدفاعات الجوية السعودية لصواريخ أطلقها الحوثيون استهدفت منطقة جازان جنوب غربي المملكة.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، أن سلاح الجو المسير التابع لها، نفذ هجوما واسعا على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، جنوب غربي السعودية، بعدد من طائرات "قاصف 2K".

من جهته، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أنه اعترض 6 صواريخ باليستية.

المصدر: وكالات