أعلن التحالف العربي في اليمن أنه تم تشكيل لجنة بين السعودية والإمارات لتثبيت وقف إطلاق النار في محافظتي شبوة وأبين بجنوب اليمن.

وقال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف، إن اللجنة ستبدأ العمل اليوم الاثنين، مؤكدا على ضرورة التزام كافة الأطراف في شبوة باستمرار وقف إطلاق النار والمحافظة على التهدئة.

وأوضح المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتابع الموقف ميدانيا في المحافظة، وشكلت اللجنة المشتركة للعمل على معالجة الأحداث وتثبيت وقف إطلاق النار في شبوة وأبين، ولاستكمال كافة الجهود والإجراءات في محافظة عدن.

ودعا المتحدث باسم التحالف كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين باليمن وشعبه.

المصدر: واس