العراق.. قتيلان من "الحشد الشعبي" في قصف لمخازن عتاد في قضاء القائم

أعلنت هيئة "الحشد الشعبي"، اليوم الأحد، عن مقتل عنصرين اثنين من قواته وإصابة عدد آخر، في قصف نفذته طائرات مجهولة في قضاء القائم، شمال غرب بغداد قرب الحدود السورية.

وذكر بيان للواء 45 في "الحشد الشعبي"، أن القصف استهدف مخازن عتاد.

وقال البيان إن هذا الفعل المتكرر دليل قاطع على أن هناك محاولات لإضعاف "الحشد الشعبي" من قبل التحالف الدولي.

وأضاف الحشد أن قيادة عمليات الجزيرة التابعة لهيئة "الحشد الشعبي" أشارت إلى أن هذه الطائرة نفذت ضربات على مخازن العتاد التابعة للواء 45 في قضاء القائم، ولاتزال تحوم حول قطاعاته.

المصدر: RT