وسائل إعلام يمنية: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا على نجران جنوب السعودية

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون" إطلاق صاروخ باليستي اليوم الأحد على تجمعات للجيش السعودي قبالة نجران جنوب غربي السعودية.

وقال المتحدث باسم القوات التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع: "القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا نوع نكال على تجمعات الجيش السعودي والمخدوعين قبالة السديس بنجران"، بحسب قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله".

وأضاف المتحدث، "أصاب (الصاروخ) هدفه بدقة عالية وخلف عشرات القتلى والجرحى.. وتم مشاهدة عدد من سيارات الإسعاف تهرع لنقلهم".

وبحسب قناة المسيرة نقلا عن المتحدث فإن "إطلاق الصاروخ الباليستي على تجمعات العدوان قبالة السديس بنجران جاء بعد عملية استخباراتية دقيقة ... تجمعات العدوان قبالة السديس بنجران كانت تحضر لزحوفات كبيرة باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في الحدود".

إلى ذلك أعلنت "أنصار الله" في وقت سابق من اليوم، عن تنفيذ "عمليات هجومية" على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

من جهته أكد الناطق الرسمي باسم قوات "التحالف" العربي العقيد، تركي المالكي، اليوم الأحد، عن اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة أطلقت من اليمن تجاه خميس مشيط بجنوب المملكة.

المصدر: وكالات