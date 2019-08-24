 
مباشر

قرقاش: السعودية هي التي تقرر استمرار دور الإمارات ضمن التحالف العربي من عدمه

أخبار العالم العربي

قرقاش: السعودية هي التي تقرر استمرار دور الإمارات ضمن التحالف العربي من عدمه
Reuters
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mb30

أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، مساء اليوم السبت، أن التحالف السعودي الإماراتي ضرورة استراتيجية في ظل التحديات المحيطة، مشيرا إلى أن اليمن مثال واضح في ذلك.

وأضاف قرقاش، في تغريدات عبر موقع "تويتر"، أن "مشاركة الإمارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين".

وأفاد بأن استمرار الإمارات ضمن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن مرتبط بهذه الدعوة.

وتابع قائلا إنه "ومن واقع علاقتنا الاستراتيجية مع السعودية، فهي التي تقرر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه".

وحول متانة العلاقات بين البلدين، صرح الوزير الإماراتي بأن ارتباط أبو ظبي بالرياض وجودي وأكثر شمولا وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة على حد تعبيره.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي، الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب الحوثيين.

المصدر: RT + "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نقطة المراقبة التركية بإدلب.. كيف حاصرتها قوات الجيش السوري؟