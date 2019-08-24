أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، مساء اليوم السبت، أن التحالف السعودي الإماراتي ضرورة استراتيجية في ظل التحديات المحيطة، مشيرا إلى أن اليمن مثال واضح في ذلك.

وأضاف قرقاش، في تغريدات عبر موقع "تويتر"، أن "مشاركة الإمارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين".

وأفاد بأن استمرار الإمارات ضمن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن مرتبط بهذه الدعوة.

٢/١ التحالف السعودي الإماراتي ضرورة إستراتيجية في ظل التحديات المحيطة واليمن مثال واضح، فمشاركة الامارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين وإستمرارنا في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 24 августа 2019 г.

وتابع قائلا إنه "ومن واقع علاقتنا الاستراتيجية مع السعودية، فهي التي تقرر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه".

وحول متانة العلاقات بين البلدين، صرح الوزير الإماراتي بأن ارتباط أبو ظبي بالرياض وجودي وأكثر شمولا وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة على حد تعبيره.

٢/٢ ومن واقع علاقتنا الاستراتيجية مع السعودية الشقيقة فهي التي تقرر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه، ارتباطنا بالرياض وجودي واكثر شمولا وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة وعلى ضوء قناعتنا الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 24 августа 2019 г.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي، الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب الحوثيين.

المصدر: RT + "تويتر"