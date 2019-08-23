اليمن.. انشقاق لواء تابع لـ "الإخوان" وانضمامه للحوثيين (صورة)

أعلن الحوثيون، مساء يوم الخميس، انشقاق لواء عسكري تابع لتنظيم "الإخوان" في اليمن وانضمامه إليهم.

إقرأ المزيد

وقال القيادي الحوثي، محمد ناصر البخيتي، في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "تشرفت بلقاء العائد إلى صنعاء المقدم مقبول علي غانم قحطان، قائد المدفعية في (اللواء 156)".

وأضاف القيادي الحوثي أن "قحطان اتخذ ضباطه وأفراده قرار العودة لصف اليمن وتسليم مواقع اللواء بكامل عدتها وعتادها للحوثيين في الجوف اليتمة جبهة الوجف".

وبين البخيتي في التدوينة نفسها، أن ذلك يأتي "استجابة لقرار العفو العام بعد أن أدركوا حقيقة المؤامرة على اليمن".

ومن ناحية أخرى، أعلن القيادي الحوثي محمد العماد، عزم جماعة أنصار الله مساندة "الإخوان" التي تتعرض لضربات موجعة في جنوب اليمن على يد القوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وصرح العماد: "دعوا الجنوبيين ينفصلوا، فقرار إعادة احتلالهم قد اتخذ وهم تعودوا على الاحتلال الشمالي لبلادهم".

المصدر: وكالات + "فيسبوك"