قال مسؤولان أمريكيان لصحيفة "نيويورك تايمز" إن إسرائيل نفذت عدة ضربات في العراق خلال الأيام الماضية استهدفت مخازن أسلحة تعود لجماعات عراقية مسلحة.

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وأضاف المسؤولان أن إسرائيل نفذت عدة غارات جوية في الأيام الأخيرة على مخازن للأسلحة تعود لجماعات مسلحة "تدعمها إيران" في العراق.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن إيران تستخدم مستودعات الأسلحة في العراق لنقل أسلحة إلى سوريا وإلى حزب الله.

وأشار مسؤول كبير في الاستخبارات في الشرق الأوسط للصحيفة إلى هجوم نفذته إسرائيل استهدف قاعدة بشمال بغداد في 19 يوليو الماضي، وقال إن هذه القاعدة تستخدمها قوات الحرس الثوري الإيراني لنقل الأسلحة إلى سوريا.

وأضاف المسؤول أن الضربة الإسرائيلية دمرت شحنة من الصواريخ الموجهة بمدى يتجاوز 125 ميلا، وفقا للمسؤول.

واعتبرت نيويورك تايمز هجوم 19 يوليو أنه أول هجوم إسرائيلي في العراق منذ نحو أربعة عقود.

وذكرت الصحيفة بحسب مصادرها أن أربعة هجمات استهدفت مستودعات الأسلحة في العراق خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ثلاثة من هذه المستودعات تابعة لقوات الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين أو بالقرب منها. والهجوم الرابع استهدف مستودعا بقاعدة في بغداد تستخدمها الشرطة وجماعات مسلحة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقناة التاسعة بأن "إيران تحاول إقامة قواعد ضد إسرائيل في لبنان وسوريا والعراق واليمن. ونحن ننفذ إجراءات ضد أي بلد يهدف إلى تدميرنا".

المصدر: نيويورك تايمز