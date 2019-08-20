أفاد مصدر أمني عراقي في تصريح لـ RT، اليوم الثلاثاء، بأن المعلومات المتوفرة تفيد بوجود طائرة مسيرة قصفت مخزن عتاد تابعا للحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "القصف الذي طال قاعد بلد الجوية (البكر سابقا) استهدف مخزن عتاد يتبع لكتائب الإمام علي المنضوية في الحشد الشعبي".

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من جانبها نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول عسكري عراقي تأكيده أن عدة تفجيرات استهدفت موقعا تابعا للحشد الشعبي قرب قاعدة بلد الجوية إلى الشمال من بغداد. وذكر المسؤول العسكري أن مخزن الأسلحة كان هدفا لقصف جوي.

وأضافت الوكالة أنه لم يتسن الحصول على تعليق من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، ولم ترد تقارير فورية عن خسائر بشرية.

وذكر شهود عيان أن الانفجارات تسببت في تطاير صواريخ مخزنة إلى بساتين قريبة وإلى قاعدة بلد نفسها.

وردا على سؤال حول مختلف الهجمات الأخيرة على المنشآت العسكرية في العراق، صرح نتنياهو للصحفيين في كييف الاثنين بأن "إيران ليست لديها حصانة في أي مكان".

وكانت مديرية الدفاع المدني في العراق أفادت بوقوع انفجار لكدس عتاد تابع لأحد فصائل الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين، وسط البلاد، قرب قاعدة بلد الجوية.

وأعلن مدير عام الدفاع المدني في العراق، اللواء كاظم سلمان بوهان، أنه توجه إلى صلاح الدين على خلفية ما حدث في القاعدة الجوية.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ألمح إلى أن تل أبيب تقف وراء غارات جوية استهدفت مواقع للفصائل الموالية لإيران في العراق، متعهدا "بمواصلة العمل عسكريا كلما وأينما اقتضت الضرورة".

المصدر: RT + وكالات