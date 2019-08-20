أفادت مديرية الدفاع المدني في العراق بوقوع انفجار لكدس عتاد تابع لأحد فصائل الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين، وسط البلاد، قرب قاعدة بلد الجوية.

وأعلن مدير عام الدفاع المدني في العراق، اللواء كاظم سلمان بوهان، اليوم الثلاثاء، أنه توجه إلى صلاح الدين على خلفية ما حدث في القاعدة الجوية.

وأكد بوهان في تصريح لـ"السومرية نيوز"، أن الحادث هو عبارة عن انفجار كدس للعتاد داخل مقر تابع للحشد ملاصق لقاعدة بلد الجوية.

وأضاف أنه "بأمر من وزير الداخلية، تم إرسال تعزيزات إلى قضاء بلد من الدفاع المدني".

المصدر: RT