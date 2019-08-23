أفاد مصدر عسكري لـRT بأن الجيش السوري استعاد سيطرته اليوم الجمعة على بلدة كفر زيتا من أكبر البلدات في ريف حماة الشمالي، بعد تحريرها من المسلحين.

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وبحسب المصدر تواصل قوات الجيش تقدمها في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي بعد بسط سيطرتها على مدينة خان شيخون الاستراتيجية في ريف إدلب أمس الخميس.

وقال مصدر ميداني سوري لوكالة سبوتنيك، إن الجيش سيطر على قرى كفر زيتا واللطامنة ولطمين وتل فاس في ريف حماة الشمالي.

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره بلندن) أن قوات الجيش السوري تواصل توغلها حيث بسطت سيطرتها على بلدة كفر زيتا، كبرى بلدات ريف حماة الشمالي، دون أي مقاومة أو اشتباكات، بالإضافة إلى سيطرتها على تلال شرق النقطة التركية في بلدة مورك، حيث لا يزال مجهولا مصير النقطة التركية هناك.

وكان الجيش السوري بدأ منذ أكثر من شهر عملية عسكرية واسعة النطاق انطلاقا من ريف حماة لاستعادة السيطرة على ريفي حماة وإدلب.

المصدر: RT