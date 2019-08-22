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الجيش السوري يسيطر على خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي

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الجيش السوري يسيطر على خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي
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أفاد مصدر ميداني سوري لوكالة سبوتنيك، اليوم الخميس، بسيطرة الجيش السوري على مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، وبدء عمليات التمشيط وفك الألغام فيها.

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مصدر عسكري لـ RT: الجيش السوري يدخل مدينة خان شيخون في ريف إدلب

وقال المصدر، "هذا الصباح، سيطر الجيش السوري على مدينة خان شيخون، ويقوم حاليا بعمليات التمشيط وفك الألغام التي زرعها المسلحون".

وأضاف المصدر، أنه "بسيطرة الجيش على خان شيخون تعتبر كفر زيتا واللطامنة ومورك ولطمين في ريف حماة الشمالي في يدنا ضمنيا".

المصدر: سبوتنيك

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