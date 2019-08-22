هنأ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بمناسبة توليه رئاسة مجلس السيادة السوداني.

وأوضحت وكالة "قنا" القطرية الرسمية أن آل ثاني بعث، اليوم الخميس، برقية تهنئة إلى البرهان بتشكل مجلس السيادة "في جمهورية السودان الشقيقة" وأدائه اليمين الدستورية رئيسا له، "متمنيا له ولأعضاء المجلس التوفيق والسداد، وللشعب السوداني الشقيق الاستقرار والتقدم".

وأشارت الوكالة إلى أن نائب أمير قطر، الشيخ عبد الله بن حمد، بعث ببرقية مماثلة إلى البرهان.

من جانبه، أجرى رئيس الوزراء القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، اتصالا هاتفيا عصر اليوم برئيس الوزراء السوداني الجديد، عبد الله حمدوك، لتهنئته بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لتولي هذا المنصب.

وفي تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، شدد رئيس الوزراء القطري على عمق العلاقات بين بلاده والسودان، معربا عن تطلعه إلى المزيد من التعاون المشترك.

وقال بن ناصر: "نهنئ معالي الدكتور عبد الله حمدوك بمناسبة تعيينه رئيسا لوزراء جمهورية السودان الشقيقة وتأديته اليمين الدستورية، متمنيا أن يحقق معاليه ما يتطلع إليه من تقدم ورفاهية للشعب السوداني الشقيق. نؤكد على عمق العلاقات القطرية السودانية ونتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك".

وفي 3 أغسطس توصل المجلس العسكري الانتقال في السودان بقيادة البرهان وقوى إعلان الحرية والتغيير، التي تعتبر قائدا للحركة الاحتجاجية في البلاد، إلى اتفاق نهائي حول المرحلة الانتقالية.

والأربعاء الماضي أدى البرهان و9 من الشخصيات العسكرية والمدنية بالخرطوم، اليمين الدستورية لعضوية المجلس السيادي الذي يقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية، بينما أدى محمد الحسن التعايشي، العضو الـ11، اليمين في وقت سابق من الخميس.

ومساء الأربعاء، أدى عبد الله حمدوك، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة السودانية، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات.

وسبق أن شهدت العلاقات بين الدوحة والمجلس العسكري السوداني توترا ملموسا عقب إغلاق أجهزة الأمن في البلاد مكتب شبكة قناة "الجزيرة" القطرية، لتتم لاحقا تسوية القضية بعد إعادة فتح مقرها والسماح لها بممارسة مهامها الإعلامية.

المصدر: قنا + وكالات