أدى المستشار أبو بكر الصديق رزق، اليمين رئيسا لهيئة قضايا الدولة، اليوم الخميس، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، بسام راضي، بأن السيسي اجتمع عقب حلف اليمين مع الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة، ليؤكد له على ضرورة الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع أهمية العمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم، والتعريف بواجباتهم وفقا للدستور والقانون.

كما منح الرئيس المصري وسام الجمهورية من الدرجة الأولى للمستشار، حسين عبده خليل حمزة، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

المصدر: RT