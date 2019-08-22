 
مباشر

السيسي يعين رئيسا جديدا لهيئة قضايا الدولة

أخبار العالم العربي

السيسي يعين رئيسا جديدا لهيئة قضايا الدولة
facebook
أبو بكر الصديق يحلف اليمين أمام السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mao8

أدى المستشار أبو بكر الصديق رزق، اليمين رئيسا لهيئة قضايا الدولة، اليوم الخميس، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

إقرأ المزيد
مصر.. هيئة قضايا الدولة تنفي قرارا بأحقية السعودية في تيران وصنافير
مصر.. هيئة قضايا الدولة تنفي قرارا بأحقية السعودية في تيران وصنافير

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، بسام راضي، بأن السيسي اجتمع عقب حلف اليمين مع الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة، ليؤكد له على ضرورة الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع أهمية العمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم، والتعريف بواجباتهم وفقا للدستور والقانون.

كما منح الرئيس المصري وسام الجمهورية من الدرجة الأولى للمستشار، حسين عبده خليل حمزة، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

1000 سعودية غادرن دون تصريح ولي الأمر.. ما الأمر؟!