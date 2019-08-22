بن صالح ينهي مهام سفراء جزائريين في عواصم عربية وغربية

أجرى الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس حركة واسعة في السلك الدبلوماسي بتعيين سفراء وقناصلة في عدة بلدان ومدن أجنبية.

وأنهى بن صالح مهام سفراء الجزائر بكل من فرنسا، المغرب، تونس، الإمارات، إيطاليا، إسبانيا، بريطانيا ومصر.

وعين كلا من عبد العزيز بن علي الشريف سفيرا للجزائر بالمغرب، وعبد الله باعلي سفيرا للجزائر بفرنسا، ولعجوزي محند الصالح سفيرا للجزائر بمصر، وميلاط توفيق سفيرا للجزائر بإسبانيا.

كما عين بن صالح مونية أيوعلالن قنصلا عاما ببرشلونة، وعبد الكريم طواهرية سفيرا للجزائر بدولة الإمارات، وأحمد بوطاش سفيرا للجزائر بإيطاليا، وعزوز بعلال سفيرا للجزائر بتونس.

المصدر: النهار