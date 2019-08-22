أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن الأمن يواصل جهوده لفرض السيطرة الأمنية وإزالة التعديات الواقعة على بحيرة المنزلة بنطاق مديريات أمن الدقهلية، دمياط، بورسعيد.

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وذكرت الداخلية المصرية أن تحركات أجهزة الأمن جاءت بهدف تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ونهر النيل والمجاري المائية، وفرض السيطرة الأمنية، وضبط كل ما يشكل إخلالا بالنظام والأمن العام.

ونوهت بأن مديريات أمن الدقهلية، دمياط، بورسعيد تكثف تواجدها الأمني بنطاق بحيرة المنزلة، بالاشتراك والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومواصلة حملاتها الأمنية والانضباطية لمعاونة الأجهزة الإدارية والمعنية لتطوير ورفع كفاءة البحيرة، وإزالة التعديات الواقعة عليها وضبط كافة المخالفات وحالات الصيد الجائر وتكثيف التواجد الأمني وضبط كل ما يخل بالنظام والأمن العام بنطاق البحيرة.

وقام الأمن بتأمين أعمال التنمية والتطهير بمساحة 5300 متر مربع، بنطاق مديرية أمن دمياط، بالإضافة إلى تأمين أعمال التنمية والتطهير بمساحة 93 ألف متر مربع في مكان آخر.

المصدر: RT