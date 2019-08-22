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وزير العدل الجزائري السابق أمام القضاء

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وزير العدل الجزائري السابق أمام القضاء
Screenshot/ Youtube
وزير العدل الجزائري السابق الطيب لوح
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يمثل وزير العدل الجزائري السابق، الطيب لوح، أمام المحكمة العليا بالعاصمة، اليوم الخميس، للتحقيق معه بقضايا فساد.

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وكان الديوان الجزائري لمكافحة الفساد قد فتح تحقيقا ضد الطيب لوح، تنفيذا لأمر أصدره وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد.

ووجهت للوح تهم تتعلق بـ "إساءة استغلال الوظيفة"، و"عرقلة السير الحسن للعدالة".

ويعتبر لوح آخر وزير للعدل في فترة حكم الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، حيث يصفه مراقبون وقانونيون بأنه "العلبة السوداء" لكل قضايا الفساد.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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