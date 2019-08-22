فيديو الاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر يثير ضجة والسلطات تتصرف

ألقت الشرطة المصرية القبض على مجموعة من الشبان بعد اعتدائهم على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، في محافظة الشرقية.

وقامت أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بالتحرك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار ضجة كبرى، يظهر بعض الأشخاص وهم بصدد التعدي بالضرب على الشاب ذي الاحتياجات الخاصة البالغ من العمر 17 عاما داخل محل حلاقة.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية تم استهداف المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتعدي على الشاب بعد اتهام مالك المحل له بالسرقة.

المصدر: RT