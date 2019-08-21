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هكذا دعا الناتو الجيش الليبي لاختيار "الطريق الصحيح"

أخبار العالم العربي

هكذا دعا الناتو الجيش الليبي لاختيار
Reuters
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نشرت مواقع ليبية مؤيدة للزعيم الراحل، معمر القذافي، منشورا ورقيا كانت قوات حلف الناتو تلقيه على ليبيا جوا، أثناء تدخلها في الأزمة الليبية عام 2011.

ويحرض المنشور أفراد القوات المسلحة الليبية على ترك السلاح والتخلي عن القتال لـ "أهداف سامية ونبيلة" واختيار "الطريق الصحيح"، الأمر الذي قد يبدو في زمننا هذا كوميديا سوداء، وخصوصا بعدما تكشفت الأمور وظهرت جليا آثار ذلك التدخل.

المصدر: RT

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