أردوغان سيبحث مع بوتين استهداف الرتل العسكري التركي بسوريا

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس، رجب طيب أردوغان، ينوي قريبا مناقشة تعرض رتل عسكري تركي للقصف في إدلب بسوريا في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الأربعاء، تعليقا على ما حدث في إدلب: "لقد أبلغنا الجانب الروسي برد فعلنا".

وأشار المتحدث إلى أن أنقرة وموسكو "اتفقتا في وقت سابق على ضمان أمن كافة مراكز المراقبة. ونتوقع أن يكون الوضع كهذا".

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وأضاف: "وخلال الأيام القريبة القادمة سيجري رئيسنا اتصالا هاتفيا مع السيد بوتين".

وأكد المتحدث على ضرورة ضمان الهدنة في إدلب وتفادي انتهاكها.

وشدد قالين على أن جميع مراكز المراقبة التركية في سوريا ستبقى قائمة، وسيستمر تقديم الدعم لها.

يذكر أن وزارة الدفاع التركية أعلنت، يوم الاثنين، عن سقوط قتلى وجرحى جراء تعرض رتل عسكري تركي للقصف. وتقول التقارير الإعلامية إن الرتل تعرض للقصف من قبل الجيش السوري.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية السورية أن آليات تركية محملة بالذخائر اجتازت الحدود السورية ودخلت باتجاه بلدة خان شيخون بريف إدلب، لـ "نجدة إرهابيي جبهة النصرة".

المصدر: وكالات