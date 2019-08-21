المجلس السيادي السوداني يبدأ أولى جلساته الرسمية

عقد أعضاء المجلس السيادي في السودان أول اجتماع له بعد أداء اليمين، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس، في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم.

وأدى أعضاء المجلس السيادي في السودان، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس ورئيس القضاء. ويتكون المجلس من 11 عضوا، 6 من المدنيين و5 من العسكريين، وسيحكم السودان خلال المرحلة الانتقالية التي ستستمر نحو 3 سنوات.

وأنهى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الرابع من أغسطس الجاري، 8 أشهر من الاضطرابات التي بدأت بتظاهرات حاشدة ضد الرئيس السابق، عمر البشير، الذي أطاح به الجيش في أبريل الماضي بعد 30 عاما من الحكم.

وقوبل الاتفاق الذي توسط فيه الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، بارتياح من الجانبين، إذ رأى فيه المتظاهرون انتصارا لثورتهم، بينما اعتبره الجنرالات تأكيدا على دورهم في تجنيب البلاد حربا أهلية.

ومع التوقيع الرسمي على الاتفاق، بدأ السودان عملية تشمل خطوات أولى فورية مهمة، في سبيل إنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد.

المصدر: وكالات