أعربت أبوظبي عن أسفها الشديد ورفضها القاطع جملة وتفصيلا لجميع "المزاعم والادعاءات" التي وجهت إليها حول التطورات في عدن، مجددة التأكيد على "ثبات موقفها" شريكا للتحالف.

وقال نائب المندوبة الدائمة والقائم بالأعمال لدى الأمم المتحدة، سعود حمد الشامسي، إن الإمارات عبرت في تصريح رسمي قبل أيام عن قلقها البالغ "للمواجهات المسلحة في عدن بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي"، كما دعت "للتهدئة وعدم التصعيد من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين".

#الإمارات في #مجلس_الأمن: يؤسفنا سماعنا اليوم عن مزاعم وادعاءات موجهة ضد بلادي حول التطورات في عدن، وهي مزاعم نرفضها رفضاً قاطعاً جملة وتفصيلا، كما وأن دولة الامارات وبصفتها شريكاً في التحالف، ستبذل قصارى جهدها لخفض التصعيد في #اليمن. pic.twitter.com/T2Tb3lSA3Z — UAE Mission to UN (@UAEMissionToUN) 21 августа 2019 г.

وأضاف أن الإمارات "شريك رئيسي في إطار التحالف بقيادة السعودية الشقيقة"، مذكرا "بالتضحيات الكبيرة" التي قدمتها الإمارات في إطار التحالف، وهو ما "يدحض جملة المزاعم التي يتم الترويج لها اليوم في سياق الخلافات والانقسامات التي لا ترى دولة الإمارات نفسها طرفا فيها".

ونوه الشامسي بـ"الدور الهام الذي قامت به بلادي في تحرير عدن ومعظم الأراضي التي احتلها الانقلاب الحوثي، ومنعت بدورها الجماعات الإرهابية من استغلال الفراغ الأمني خلال هذه المراحل الحساسة والصعبة".

يذكر أن الحكومة اليمنية كانت حملت أمس الإمارات "مسؤولية الانقلاب الذي حدث في العاصمة المؤقتة عدن".

المصدر: وكالات