الأردن يتابع ملابسات اعتقال أحد مواطنيه في إسرائيل

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة والسفارة الأردنية في تل أبيب تتابعان اعتقال مواطن أردني في إسرائيل.

وأشار الناطق في بيان إلى أن المواطن "قيد التحقيق"، مضيفا أن الوزارة تتابع الموضوع عن كثب للحصول على التفاصيل والحيثيات كافة.

وأكد الدبلوماسي الأردني أن عمان ستتابع الإجراءات التي سيتم اتخاذها بحق المواطن.

المصدر: قناة "المملكة"