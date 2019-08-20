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المجلس العسكري في السودان يعلن تشكيل المجلس السيادي برئاسة البرهان

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المجلس العسكري في السودان يعلن تشكيل المجلس السيادي برئاسة البرهان
Reuters MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
السودانيون يوقعون الإعلان الدستوري للبلاد
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أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء اليوم الثلاثاء، إصدار مرسوم دستوري بتشكيل المجلس السيادي.

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واختار المجلس العسكري الانتقالي في السودان، 5 من أعضائه لتمثيله في المجلس السيادي، مشيرا إلى أن قراره أن يتولى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئاسة المجلس السيادي.

ويمثل "المجلس العسكري" في المجلس السيادي كل من الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، والفريق الركن شمس الدين كباشي، والفريق الركن ياسر العطا، والفريق طيار صلاح عبد الخالق.

ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، في العاصمة السودانية الخرطوم، بصفة نهائية، على "الإعلان الدستوري" بحضور رؤساء دول ووفود رسمية عربية ودولية.

واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة وتنتهي بانتخابات حرة.

المصدر: RT

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