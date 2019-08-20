أعلن الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء، خلال لقائه النائب في البرلمان الروسي، دميتري سابلين، عن تغييرات إيجابية في الوضع العسكري- السياسي في سوريا.

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وجاء في بيان المكتب الإعلامي للمنظمة الروسية للمحاربين القدامى "إخوة القتال"، أن "الرئيس السوري قال إن تغييرات إيجابية في الوضع العسكري- السياسي قد حدثت في سوريا: الجيش السوري يتقدم نحو مدينة خان شيخون الاستراتيجية، وتتواجد القوات السورية على مقربة منها، ويهرب المسلحون باتجاه تركيا".

يأتي ذلك، في وقت يتقدم فيه الجيش السوري في إدلب حيث بدأ منذ أكثر من شهر، عملية عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على المنطقة، حيث استعاد بلدات وتلال استراتيجية، أهمها تل الملح والجبين في ريف حماة الشمالي، والتي مهدت للسيطرة على الهبيط وكفرعين في ريف إدلب الجنوبي.

وكانت وكالة "سانا" نقلت في وقت سابق، أن وحدات من الجيش تابعت عملياتها باتجاه مواقع انتشار مسلحي "جبهة النصرة" والمجموعات المتحالفة معها بريف إدلب، ووسعت نطاق سيطرتها في ريف خان شيخون الغربي بالريف الجنوبي لإدلب، بعد أن كبدت هذه المجموعات خسائر كبيرة .

المصدر: "سبوتنيك"