وفاة ناشط سياسي لبناني بتسمم غذائي

توفي فجر اليوم الثلاثاء الناشط السياسي اللبناني أنطوان الخوري حرب عن 53 عاما إثر تسمم غذائي، وشكل رحيله صدمة كبيرة هزت الأوساط السياسية اللبنانية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الخوري حرب توفي إثر مضاعفات تسمم غذائي، ونقل صباح أمس إلى مستشفى تنورين الحكومي وهو في حالة غيبوبة.

والخوري حرب، هو أستاذ في الجامعة اللبنانية من مواليد بلدة تنورين 1966، وكان من أبرز الناشطين المناضلين من 1989 في التيار الوطني الحر (حزب رئيس الجمهورية ميشال عون).

ونعى الخوري حرب عدد من السياسيين، حيث غرد وزير المهجرين غسان عطا الله على "تويتر" قائلا: "الحياة فعلا غير عادلة، أنت الذي تحدى الموت بنضالك، سرقك الموت فجأة من دون استئذان".

ناضلناً معاً، وتعلّمنا معاً في المدرسة الوطنية نفسها... اختلفنا في يوم، صح، لكن الأساس بقي وسيبقى وهو حبّ لبنان حتى الرمق الأخير... الحياة فعلاً غير عادلة، أنت الذي تحدّى الموت بنضالك أيّام الإحتلال، سرقك الموت فجأة من دون إستئذان.

وداعاً طوني حرب، ستبقى في ذاكرتنا المناضل الشرس pic.twitter.com/RHWqbcVMPZ — Ghassan Atallah (@ghassan_atallah) August 20, 2019

وقال الوزير السابق وئام وهاب: "أنطوان الخوري حرب وداعا أيها المناضل الثائر الحالم".

أنطوان الخوري حرب وداعاً أيها المناضل الثائر الحالم — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) August 20, 2019

بدوره، نعى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، الخوري حرب وكتب عبر "تويتر": "بعد 22 عاما من النضال والصداقة والاحترام، فقدت اليوم صديقا عزيزا وأحد رموز المقاومة الطلابية".

بعد ٢٢ سنة من النضال والصداقة والاحترام، فقدت اليوم صديق عزيز وأحد رموز المقاومة الطلابية #انطون_خوري_حرب.

العزاء الوحيد إنّو كل الناس زعلوا لمّا سمعوا الخبر لأنّو المناضلين الحقيقيين بيحفروا نضالهم ومحبّتهم بقلوب الناس وبذاكرة لبنان. pic.twitter.com/e0EhXcxiaN — Samy Gemayel (@samygemayel) August 20, 2019

المصدر: وسائل إعلام لبنانية