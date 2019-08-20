دعا مرشح الرئاسة الأمريكية، بيرني ساندارز، الكونغرس لإيقاف الدعم المالي الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل، على خلفية منعها للنائبتين رشيدة طليب وإلهان عمر من زيارة فلسطين.

وقال ساندارز خلال لقائه رئيس المؤسسة الفلسطينية الأمريكية للسلام جوني ضبيط: "أعضاء الكونغرس لهم الحق في زيارة المناطق المحتلة للاطلاع على الأوضاع هناك".

وأضاف أن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دخول أعضاء كونغرس على خلفية مذهبية أو عرقية، يضع الكونغرس أمام مسؤولياته لإيقاف كل الدعم المالي لإسرائيل الذي تقدمه لها الولايات المتحدة.

وتابع قائلا: "لا يمكن السكوت على استمرار معاناة الشعب الفلسطيني والظلم الذي يتعرض له دون تحرك".

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من جانبه أكد ضبيط أن "المطلوب من السيناتور ساندارز، وأي مرشح للرئاسة الأمريكية، أن لا يقف إلى جانب دولة الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني".

المصدر: "وفا"