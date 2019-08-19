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الجيش العراقي يستعد للانسحاب من المدن وتسليم ملفها كاملا للشرطة

أخبار العالم العربي

الجيش العراقي يستعد للانسحاب من المدن وتسليم ملفها كاملا للشرطة
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وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري وقائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت
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ناقش وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، وقائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، آلية تسلم وزارة الداخلية الملف الأمني داخل المدن وانسحاب الجيش منها.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحفي، أن "وزير الدفاع استقبل قائد الشرطة الاتحادية... وناقش اللقاء آلية تطبيق قرار القائد العام للقوات المسلحة، الخاص بتسلم وزارة الداخلية الملف الأمني داخل المدن، وانسحاب قطاعات الجيش منها".

وبذلك سيصبح الملف الأمني تحت إدارة القوات المختلفة التابعة لوزارة الداخلية العراقية. 

المصدر: RT

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