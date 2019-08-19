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بن سلمان يعلق على اتفاق السودان

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بن سلمان يعلق على اتفاق السودان
Reuters
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان- أرشيف
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وصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف في السودان بالتاريخي، معتبرا أن استقرار السودان جزء مهم من استقرار المنطقة.

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تصريح بن سلمان جاء اليوم الاثنين خلال اتصالين هاتفيين بكل من رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والقيادي بقوى الحرية والتغيير السودانية أحمد ربيع.

وهنأ بن سلمان بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه كافة الأطراف السودانية، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب السودان وشعبه بما يعزز الأمن والاستقرار فيه، ومتمنيا التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب السوداني.

كما أجرى بن سلمان اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعرب خلاله عن تقديره للدور الذي قام به في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، مؤكدا وقوف المملكة مع كافة الجهود التي تسهم في أمن واستقرار المنطقة.

كما أجرى اتصالا هاتفيا برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، وأعرب خلاله عن تقدير الجهود التي بذلت في تحقيق الاتفاق التاريخي بين كافة الأطراف السودانية، مؤكدا دعم المملكة لما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، ويحفظ أمن السودان واستقراره.

وشهد السودان السبت الماضي توقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على وثائق المرحلة الانتقالية.

المصدر: "واس"

 

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