الكويت.. التحقيق مع 500 ضابط وعنصر في الشرطة

سجلت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية الكويتية نحو 500 شكوى ضد ضباط وأفراد في الشرطة دوّنت خلال سنة 2018، وخضعوا جميعا للتحقيق.

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وأفاد موقع "القبس" الكويتي بأن هذه الشكاوى وردت من جهات معنية ومواطنين، وتنوعت بين سوء استغلال السلطة والتعسف والكيدية، واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي في أمور مخالفة لقانون الشرطة، فضلا عن العنف المفرط.

وأكدت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش تسجيل أكثر من 23 ألفا و609 مخالفات ضد منتسبيها من الضباط والأفراد والمدنيين والمهنيين خلال الجولات الميدانية التي يقوم بها رجال الرقابة والتفتيش.

من جهتهم، أعطى مسؤولو وزارة الداخلية تعليمات مشددة بعدم التهاون مع أي منتسب للأجهزة الأمنية يسيء استغلال السلطة ويتجاوز القانون.

المصدر: "القبس"



