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الجيش الإسرائيلي: إطلاق 3 صواريخ من غزة واعتراض اثنين منها

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: إطلاق 3 صواريخ من غزة واعتراض اثنين منها
Reuters AMIR COHEN
صورة من الأرشيف
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل وتم اعتراض اثنين منها، بعد أن دوت صفارات الإنذار في الجنوب قرب الحدود مع القطاع.

وتفيد التقارير الإعلامية الإسرائيلية، بأن صفارات الإنذار دوت مساء اليوم السبت في مستوطنة سديروت وبعض البلدات المجاورة.

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ولا توجد حتى الآن أي معلومات عن وقوع إصابات، فيما أصيب منزل واحد بشظايا.

وتدوي صفارات الإنذار في هذه المنطقة لليوم الثاني على التوالي، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة اعتراض صاروخ واحد تم إطلاقه من قطاع غزة.

المصدر: RT، وسائل إعلام إسرائيلية

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