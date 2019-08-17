الجيش الإسرائيلي: إطلاق 3 صواريخ من غزة واعتراض اثنين منها

أعلن الجيش الإسرائيلي أن 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل وتم اعتراض اثنين منها، بعد أن دوت صفارات الإنذار في الجنوب قرب الحدود مع القطاع.

وتفيد التقارير الإعلامية الإسرائيلية، بأن صفارات الإنذار دوت مساء اليوم السبت في مستوطنة سديروت وبعض البلدات المجاورة.

🚨RIGHT NOW: Sirens sounding across southern Israel🚨 — Israel Defense Forces (@IDF) 17 августа 2019 г.

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ولا توجد حتى الآن أي معلومات عن وقوع إصابات، فيما أصيب منزل واحد بشظايا.

وتدوي صفارات الإنذار في هذه المنطقة لليوم الثاني على التوالي، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة اعتراض صاروخ واحد تم إطلاقه من قطاع غزة.

المصدر: RT، وسائل إعلام إسرائيلية