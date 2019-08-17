نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي رئيس مجلس النواب اليمني في الرياض
Reuters
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التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي، رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على خدمة اليمن وشعبه والدعم الأخوي الصادق من قيادة وشعب المملكة العربية السعودية، واستعراض ما بذلته قوات التحالف العربي من جهود على مختلف الأصعدة للحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار لليمن.
كما تم التأكيد على أهمية توحيد الصف والجهود لإنهاء الخطر الإيراني من خلال الحوثيين.
وحضر اللقاء سفير المملكة لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.
المصدر: صحيفة "الرياض"
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